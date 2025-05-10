Волков назвал фаворита в бою Альдо — Захаби

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков поделился мнением о предстоящем поединке между членом Зала славы UFC, а также экс-чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразильцем Жозе Альдо и канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби. Их бой станет третьим по значимости на турнире UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

«Надо сказать, что Жозе уже прошёл пик в своей карьере. Однако Альдо сейчас в очень неплохой форме. Он набрался опыта, немножко отдохнул после долгой карьеры. Да, в последнем бою Жозе присудили поражение, но множество сторонних экспертов всё же отдали победу ему, такое случается.

У Жозе в арсенале есть опыт, техника, универсальность. И совокупность этих факторов могут стать решающими в этой встрече.

Айманн, в свою очередь, в UFC идёт без поражений. Но на таком уровне очень важно для бойцов испытывать давление и испытывать себя против сильных оппонентов в октагоне. Этого Захаби и не хватает. Он универсал с акцентом на ударную технику. Однако, в отличие от Жозе, у Айманна ударка менее разнообразная и более прагматичная.

Конечно, на его стороне молодость и голод до побед. Это довольно важные факторы. И у него, безусловно, будет шанс проявить себя в бою с Альдо и приблизиться к топ-10. И всё же для меня в этом поединке Жозе выглядит фаворитом», – сказал Волков в видео на своём YouTube-канале I`m not surprised!