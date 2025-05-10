Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков назвал фаворита в бою Альдо — Захаби

Волков назвал фаворита в бою Альдо — Захаби
Аудио-версия:
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков поделился мнением о предстоящем поединке между членом Зала славы UFC, а также экс-чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразильцем Жозе Альдо и канадцем ливанского происхождения Айманном Захаби. Их бой станет третьим по значимости на турнире UFC 315, который пройдёт 11 мая в Монреале (Канада).

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Жозе Альдо — Айманн Захаби
11 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Не началось
Айманн Захаби

«Надо сказать, что Жозе уже прошёл пик в своей карьере. Однако Альдо сейчас в очень неплохой форме. Он набрался опыта, немножко отдохнул после долгой карьеры. Да, в последнем бою Жозе присудили поражение, но множество сторонних экспертов всё же отдали победу ему, такое случается.

У Жозе в арсенале есть опыт, техника, универсальность. И совокупность этих факторов могут стать решающими в этой встрече.

Айманн, в свою очередь, в UFC идёт без поражений. Но на таком уровне очень важно для бойцов испытывать давление и испытывать себя против сильных оппонентов в октагоне. Этого Захаби и не хватает. Он универсал с акцентом на ударную технику. Однако, в отличие от Жозе, у Айманна ударка менее разнообразная и более прагматичная.

Конечно, на его стороне молодость и голод до побед. Это довольно важные факторы. И у него, безусловно, будет шанс проявить себя в бою с Альдо и приблизиться к топ-10. И всё же для меня в этом поединке Жозе выглядит фаворитом», – сказал Волков в видео на своём YouTube-канале I`m not surprised!

Материалы по теме
UFC 315: Мухаммад и Маддалена обещают кровавую битву! Чем закончится титульный бой? LIVE
Live
UFC 315: Мухаммад и Маддалена обещают кровавую битву! Чем закончится титульный бой? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android