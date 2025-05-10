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«Для меня это честь». Сен-Пьер согласился вручить пояс победителю боя Мухаммад — Маддалена

«Для меня это честь». Сен-Пьер согласился вручить пояс победителю боя Мухаммад — Маддалена
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Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер согласился вручить чемпионский титул победителю боя в категории до 77 кг между американо-палестинцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
11 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Джек Делла Маддалена

«Если руководство лиги захочет, чтобы я это сделал, то погнали. Но на турнире UFC 315 мне предстоит быть угловым у Айманна Захаби, и мой приоритет — быть рядом с этим парнем, а перед ним стоит невероятная задача — победить Жозе Альдо. Если всё пройдёт по плану и промоушен даст добро, то почему бы и нет? Для меня это была бы честь», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Fighting.

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