Белал Мухаммад: у Шавката большое имя. Хочу, чтобы в моём послужном списке был его нолик

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад заявил о желании провести следующий бой с непобеждённым бойцом UFC казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Безумие этого спорта заключается в отсутствии каких-либо гарантий. Тому же Джеку не пришлось идти тем путём, который преодолел я, чтобы получить титульный шанс. Никогда не знаешь, что случится.

С кем бы я хотел подраться после боя с Маддаленой? Шавкат заслуживает быть следующим. Однако я понятия не имею, какая у него травма и как долго он ещё будет отсутствовать. Представителям нашего вида спорта легко травмироваться во время тренировок. Поэтому сейчас я желаю Шавкату здоровья.

И мне хотелось бы, чтобы он был в форме и готов к бою со мной. У него большое имя. Хотелось бы добавить в свой послужной список его нолик. Но всё в руках бога. И дивизион должен быть в движении.

Если не брать в расчёт Шавката, то Шон Брэди выглядел действительно классно в бою с Леоном. В принципе, после поражения от меня в 2022 году он прибавил. Этот парень сделал выводы после нашего боя и стал лучше, внеся коррективы в свою игру.

На горизонте есть ещё Иан Гарри и Хоакин Бакли. В дивизионе много парней, с которыми я не дрался. Поэтому моя главная задача сейчас — победить в воскресенье», — приводит слова Мухаммада портал MMA Fighting.