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Роберт Уиттакер проведёт следующий бой 26 июля в Абу-Даби. Назван соперник

Роберт Уиттакер проведёт следующий бой 26 июля в Абу-Даби. Назван соперник
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Бывши обладатель титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер проведёт следующий поединок с экс-чемпионом One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне бойцом UFC нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Их поединок станет главным событием вечера. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Роберту 34 года. В последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, Уиттакер разделил октагон с непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде. В своём рекорде он имеет 26 побед и восемь поражений.

Де Риддеру также 34 году. В последнем бою, который состоялся 3 мая на турнире UFC on ESPN 67, нидерландский атлет победил техническим нокаутом американца Бо Никала. Для Ренье эта победа стала третье подряд в UFC.

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