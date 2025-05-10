Белал Мухаммад не верит в переход Махачева в полусредний вес

Обладатель титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад не верит в то, что его друг и чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев перейдёт в категорию до 77 кг.

«Я не думаю, что Ислам и лига это провернут. Мы с Хабибом Нумагомедовым постоянно на связи. Он даже написал мне сообщение на днях. Как и я, эти ребята очень дорожат преданностью», — приводит слова Мухаммада портал Sportskeeda.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016 году. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.