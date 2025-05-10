Джон Джонс объяснил секрет своей доминации в боях

37-летний обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал, что использует критику со стороны фанатского сообщества в качестве мотивации для дальнейшего развития.

«Я чувствовал вкус поражения, когда мои поединки были довольно близкими. И постоянная критика за каждое близкое выступление со стороны такой огромной фанатской базы, безусловно, мотивирует меня сделать ещё один шаг, чтобы в следующем поединке быть более доминирующим.

На мой взгляд, успех — это одна из самых сильных мер, которые можно использовать против соперников», — приводит слова Джонса портал Low Kick MMA.