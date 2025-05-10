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Сен-Пьер назвал величайшего бойца в истории ММА. Это не Джон Джонс и не Ф. Емельяненко

Сен-Пьер назвал величайшего бойца в истории ММА. Это не Джон Джонс и не Ф. Емельяненко
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Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца в истории ММА.

«Кого я могу включить в топ-4 величайших бойцов в истории ММА? Кандидатур на это место много. В этом топе должны быть Джон Джонс, Деметриус Джонсон, Андерсон Силва и Хабиб Нурмагомедов.

Кроме того, Конор Макгрегор мог бы войти в этот список, поскольку вывел смешанные единоборства на новый уровень популярности в мире. Достойны упоминания и Жозе Альдо, и Фёдор Емельяненко. Но для меня, несомненно, величайший в истории — это Ройс Грейси», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.

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