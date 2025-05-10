Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад назвал победителя в бою Усман — Бакли

Белал Мухаммад назвал победителя в бою Усман — Бакли
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад назвал победителя в бою между бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC американцем Хоакином Бакли. Их бой состоится 14 июня на турнире UFC on ESPN 69.

«Я выберу победителем Бакли. Хоакин сейчас на коне, у него приличная серия побед. А Усман не дрался почти два года. После такого длительного простоя трудно вернуться», — приводит слова Мухаммада портал Sportskeeda.

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Нигерийский кошмар разделил октагон с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.

Материалы по теме
Фото: официальный постер к турниру UFC Fight Night с Камару Усманом и Хоакином Бакли
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android