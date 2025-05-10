Белал Мухаммад назвал победителя в бою Усман — Бакли

Обладатель титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад назвал победителя в бою между бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC американцем Хоакином Бакли. Их бой состоится 14 июня на турнире UFC on ESPN 69.

«Я выберу победителем Бакли. Хоакин сейчас на коне, у него приличная серия побед. А Усман не дрался почти два года. После такого длительного простоя трудно вернуться», — приводит слова Мухаммада портал Sportskeeda.

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Нигерийский кошмар разделил октагон с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.