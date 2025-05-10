Волкановски: оставлю Евлоеву шрам во время боя

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил о намерении оставить шрам четвёртому номеру рейтинга UFC в категории до 66 кг, непобеждённому россиянину Мовсару Евлоеву в бою с ним.

«Я оставлю Мовсару шрам во время боя, а затем мы сравним его фотографии до и после [поединка]», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Волкановски провёл последний бой на турнире UFC 314, который состоялся 14 апреля в Майами (штат Флорида, США). Его соперником стал представитель Бразилии Диего Лопес. На кону стоял титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой австралийского атлета единогласным решением судей.

Александру 36 лет. В качестве профессионала в смешанных единоборствах Великий дебютировал в 2012 году. В своём рекорде Волкановски имеет 27 побед и четыре поражения.