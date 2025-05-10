Волкановски: всем нравится ненавидеть Белала, включая меня

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил, что является хейтером чемпиона UFC в полусреднем весе американо-палестинца Белала Мухаммада.

«Всем нравится его ненавидеть, включая меня. Я пытался оправдать себя, но в конце концов не смог», — приводит слова Волкановски аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Александру 36 лет. В качестве профессионала в смешанных единоборствах Великий дебютировал в 2012 году. В своём рекорде Волкановски имеет 27 побед и четыре поражения.

Белалу 36 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мухаммад дебютировал в 2012 году, а в UFC — в 2016 году. В своём рекорде он имеет 24 победы, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.