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Соннен включил Белала Мухаммада в топ-3 величайших полусредневесов в истории UFC

Соннен включил Белала Мухаммада в топ-3 величайших полусредневесов в истории UFC
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48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт Чейл Соннен включил чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада в топ-3 величайших бойцов, которые когда-либо выступали в категории до 77 кг.

«Я считаю, что Белал прямо сейчас является третьим в списке величайших чемпионов UFC в полусреднем весе в истории. Это очень высокая оценка. Единственный человек, которого он может обогнать в этом топе, это Камару Усман. Он был великим чемпионом. Теперь я отношу Белала к этой же категории», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.

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