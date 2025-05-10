Боец UFC Бекоев: меня не остановить. Я сам создаю следующий бой

Боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Азамат Бекоев высказался о своей победе над американцем Райаном Лодером в дебютном поединке в UFC, который состоялся 4 мая. Российский атлет победил техническим нокаутом в первом раунде.

«После своего дебюта я попросил UFC дать мне борца, с которым никто не хочет драться. Они дали мне борца из Айовы, да ещё и на турнире в самой Айове.

Сокрушил его на глазах у 15 тысяч освистывающих фанатов — и забрал бонус за лучшее выступление вечера. Я громко заявил о себе всему сообществу MMA — и получил волну признания.

Мне удалось пробиться на один из самых влиятельных подкастов в мире ММА. Теперь я сам создаю свою следующую схватку. Меня не остановить», — написал Бекоев на своей странице в социальных сетях.