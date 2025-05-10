Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Бекоев: меня не остановить. Я сам создаю следующий бой

Боец UFC Бекоев: меня не остановить. Я сам создаю следующий бой
Комментарии

Боец UFC, выступающий в среднем весе, россиянин Азамат Бекоев высказался о своей победе над американцем Райаном Лодером в дебютном поединке в UFC, который состоялся 4 мая. Российский атлет победил техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC on ESPN 67, Де-Мойн, США
Райан Лодер — Азамат Бекоев (W)
04 мая 2025, воскресенье. 03:40 МСК
Райан Лодер
Окончено
TKO
Азамат Бекоев

«После своего дебюта я попросил UFC дать мне борца, с которым никто не хочет драться. Они дали мне борца из Айовы, да ещё и на турнире в самой Айове.

Сокрушил его на глазах у 15 тысяч освистывающих фанатов — и забрал бонус за лучшее выступление вечера. Я громко заявил о себе всему сообществу MMA — и получил волну признания.

Мне удалось пробиться на один из самых влиятельных подкастов в мире ММА. Теперь я сам создаю свою следующую схватку. Меня не остановить», — написал Бекоев на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Бекоев продолжает покорять UFC! Россиянин красиво снёс победителя шоу Даны Уайта
Бекоев продолжает покорять UFC! Россиянин красиво снёс победителя шоу Даны Уайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android