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Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: ориентировочное время начала боя на UFC 315 — 7:00

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: ориентировочное время начала боя на UFC 315 — 7:00
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Сегодня, 11 мая, в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 315, в главном бою которого встретятся действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад и пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг австралиец Джек Делла Маддалена.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
11 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Джек Делла Маддалена

Бой начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. Данный поединок, как и весь турнир, будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит все самые важные события.

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