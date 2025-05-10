Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье назвал самых недооценённых бойцов UFC на данный момент. В списке — два чемпиона

Кормье назвал самых недооценённых бойцов UFC на данный момент. В списке — два чемпиона
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал самых недооценённых бойцов в лиге на данный момент, сообщает портал Bloody Elbow.

Топ-5 самых недооценённых бойцов UFC на данный момент по версии Даниэля Кормье

1. Дрикус дю Плесси.
2. Александр Пантожа.
3. Джек Делла Маддалена.
4. Ренье де Риддер.
5. Энтони Эрнандес.

ДиСи в качестве профессионала дебютировал 25 сентября 2009 года, а в UFC — 20 апреля 2013 года. Американский атлет имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
«Лжец». Кормье объяснил, почему не верит, что страницу Перейры взломали
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android