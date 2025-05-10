Кормье назвал самых недооценённых бойцов UFC на данный момент. В списке — два чемпиона

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал самых недооценённых бойцов в лиге на данный момент, сообщает портал Bloody Elbow.

Топ-5 самых недооценённых бойцов UFC на данный момент по версии Даниэля Кормье

1. Дрикус дю Плесси.

2. Александр Пантожа.

3. Джек Делла Маддалена.

4. Ренье де Риддер.

5. Энтони Эрнандес.

ДиСи в качестве профессионала дебютировал 25 сентября 2009 года, а в UFC — 20 апреля 2013 года. Американский атлет имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.