Кормье назвал самых недооценённых бойцов UFC на данный момент. В списке — два чемпиона

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал самых недооценённых бойцов в лиге на данный момент, сообщает портал Bloody Elbow.
Топ-5 самых недооценённых бойцов UFC на данный момент по версии Даниэля Кормье
1. Дрикус дю Плесси.
2. Александр Пантожа.
3. Джек Делла Маддалена.
4. Ренье де Риддер.
5. Энтони Эрнандес.
ДиСи в качестве профессионала дебютировал 25 сентября 2009 года, а в UFC — 20 апреля 2013 года. Американский атлет имеет в своём рекорде 22 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.