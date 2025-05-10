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Алексей Шуркевич нокаутировал Анатолия Бойко в третьем раунде на турнире ACA 186

Алексей Шуркевич нокаутировал Анатолия Бойко в третьем раунде на турнире ACA 186
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33-летний россиянин, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Алексей Шуркевич победил соотечественника Анатолия Бойко нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 186, который в данный момент проходит в Санкт-Петербурге. Таким образом, Шуркевич одержал четвёртую победу подряд, а Бойко, в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

В качестве профессионала Алексей дебютировал в 2014 году. В своём рекорде он имеет 17 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и шесть поражений. На профессиональном уровне Шуркевич представляет зал «Шторм».

Бойко имеет в своём рекорде 12 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и четыре поражения.

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