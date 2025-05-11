Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Белфаст
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кирилл Корнилов победил Адама Богатырёва в реванше решением судей на турнире ACA 186

Кирилл Корнилов победил Адама Богатырёва в реванше решением судей на турнире ACA 186
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний российский боец ACA, выступающий в тяжёлом весе, Кирилл Корнилов победил в реванше 30-летнего соотечественника Адама Богатырёва единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Их поединок прошёл на турнире ACA 186 в Санкт-Петербурге и был главным событием вечера.

Корнилов дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2019 года, а в АСА — в марте 2023 года. В своём рекорде Кирилл имеет 19 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан ничьей.

Богатырёв, в свою очередь, дебютировал на профессиональном уровне в апреле 2017 года, а в АСА — в сентябре 2020 года. Он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и пять поражений.

Материалы по теме
Алексей Шуркевич нокаутировал Анатолия Бойко в третьем раунде на турнире ACA 186
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android