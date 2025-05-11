Кирилл Корнилов победил Адама Богатырёва в реванше решением судей на турнире ACA 186

34-летний российский боец ACA, выступающий в тяжёлом весе, Кирилл Корнилов победил в реванше 30-летнего соотечественника Адама Богатырёва единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Их поединок прошёл на турнире ACA 186 в Санкт-Петербурге и был главным событием вечера.

Корнилов дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2019 года, а в АСА — в марте 2023 года. В своём рекорде Кирилл имеет 19 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан ничьей.

Богатырёв, в свою очередь, дебютировал на профессиональном уровне в апреле 2017 года, а в АСА — в сентябре 2020 года. Он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых семь были одержаны досрочно, и пять поражений.