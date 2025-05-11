Пол Хьюз нокаутировал Бруно Миранду в первом раунде на турнире PFL в Белфасте
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Бывший претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз победил представителя Бразилии Бруно Миранду техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL Europe 1: 2025 First Round, который состоялся в Белфасте (Северная Ирландия). Их бой стал главным событием вечера.
PFL 2025. PFL Europe 1: 2025 First Round, Белфаст, Северная Ирландия
Пол Хьюз (W) — Бруно Миранда
10 мая 2025, суббота. 23:35 МСК
Пол Хьюз
Окончено
TKO
Бруно Миранда
Хьюзу 28 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств ирландец дебютировал в феврале 2017 года, а в PFL — в июне 2024 года. Пол имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения.
Бруно 34 года. В своём профессиональном рекорде представитель Бразилии имеет 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и шесть поражений.
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