Пол Хьюз нокаутировал Бруно Миранду в первом раунде на турнире PFL в Белфасте

Бывший претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз победил представителя Бразилии Бруно Миранду техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL Europe 1: 2025 First Round, который состоялся в Белфасте (Северная Ирландия). Их бой стал главным событием вечера.

Хьюзу 28 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств ирландец дебютировал в феврале 2017 года, а в PFL — в июне 2024 года. Пол имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и два поражения.

Бруно 34 года. В своём профессиональном рекорде представитель Бразилии имеет 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и шесть поражений.