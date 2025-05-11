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Пол Хьюз: Усман Нурмагомедов, можешь бегать, но твой чёртов день придёт

Пол Хьюз: Усман Нурмагомедов, можешь бегать, но твой чёртов день придёт
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Бывший претендент на титул чемпиона Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз бросил вызов своему бывшему сопернику и действующему обладателю титула Bellator в категории до 70 кг россиянину Усману Нурмагомедову.

«Усман Нурмагомедов, можешь бегать, но твой чёртов день придёт», — сказал Хьюз в интервью после боя на турнире PFL.

Сегодня, 11 мая, ирландский атлет победил представителя Бразилии Бруно Миранду техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL Europe 1: 2025 First Round, который состоялся в Белфасте (Северная Ирландия). Их бой стал главным событием вечера.

Поединок между Усманом и Полом состоялся в январе этого года и завершился победой россиянина решением большинства судей.

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