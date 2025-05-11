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Бекзат Алмахан нокаутировал Брэда Катону в первом раунде на турнире UFC 315

Бекзат Алмахан нокаутировал Брэда Катону в первом раунде на турнире UFC 315
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В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, проходит очередной номерной турнир UFC 315. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Бекзат Алмахан встретится с канадцем Брэдом Катоной.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Брэд Катона — Бекзат Алмахан (W)
11 мая 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Брэд Катона
Окончено
KO
Бекзат Алмахан

Алмахан одержал победу нокаутом в первом раунде. Для него это первая победа в UFC. Ранее в дебютном бою в промоушене он проиграл Умару Нурмагомедову.

Главным событием турнира станет титульный бой в полусреднем весе, где действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула. Его соперник — австралиец Джек Делла Маддалена.

В соглавном событии турнира Валентина Шевченко буде защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе против француженки Манон Фиоро.

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