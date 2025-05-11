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Рэймонд Мураталья выиграл бой у Заура Абдуллаева единогласным решением судей, 11 мая 2025, титульный бой в Сан-Диего

Заур Абдуллаев проиграл Рэймонду Мураталье, не став обладателем временного титула IBF
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11 мая в Сан-Диего (США) прошёл вечер профессионального бокса, в ходе которого поединок провёл россиянин Заур Абдуллаев. Его соперником стал представитель США Рэймонд Мураталья. Спортсмены сразились за временный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Рэймонд Мураталья (W) — Заур Абдуллаев
11 мая 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Рэймонд Мураталья
Окончено
UD
Заур Абдуллаев

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой америкнаца единогласным решением судей. Для Абдуллаева это второе поражение в карьере.

Заур выступает как профессионал с 2017 года. В общей сложности на его счету 20 побед. Мураталья дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Всего на его счету 23 победы и ни одного поражения.

Таким образом, Мурталья стал обязательным претендентом на бой с обладателем пояса — украинцем Василием Ломаченко.

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