Жозе Альдо проиграл Айманну Захаби на турнире UFC 315

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, на арене «Белл-центр» проходит очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 315. В рамках главного карда именитый полулегковес бразилец Жозе Альдо проводил бой с канадцем Айманном Захаби.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Захаби.

Королю Рио 38 лет. Альдо дебютировал в качестве профессионала в августе 2004 года, а в UFC — в 2011 году. Он имеет в своём профессиональном рекорде 32 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и десять поражений.

Амайнну Захаби 37 лет. На профессионально уровне ливано-канадец дебютировал в ноябре 2012 года, а в UFC — в 2017 году. В своём рекорде Айманн имеет 13 побед и два поражения.