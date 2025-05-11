38-летний Жозе Альдо объявил о завершении карьеры

Именитый полулегковес бразилец Жозе Альдо уступил канадцу Айманну Захаби в рамках главного карда номерного турнира по смешанным единоборствам UFC 315, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

Королю Рио, Альдо, сейчас 38 лет. Профессиональную карьеру он начал в августе 2004 года, а в UFC его дебют состоялся в 2011 году. На сегодняшний день его рекорд составляет 32 победы, из которых 18 были достигнуты досрочно, и 10 поражений. Альдо является членом Зала славы UFC и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг).

Напомним, бой с Захаби продлился все три раунда, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал канадец.

Как появился UFC: