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Валентина Шевченко победила Манон Фиоро и сохранила чемпионский пояс UFC

Валентина Шевченко победила Манон Фиоро и сохранила чемпионский пояс UFC
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Сегодня, 11 мая, в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 315, в соглавном бою которого встретились обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и второй номер рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко (W) — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:45 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Манон Фиоро

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным судейским решением.

Валентине 37 лет. Она дебютировала в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2003 году. В своём рекорде Шевченко имеет 25 побед, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей.

Фиоро, в свою очередь, дебютировала в качестве профессионального бойца ММА в 2018 году. В своём рекорде представительница Франции победила в 12 боях и потерпела поражение лишь в двух поединках.

В главном бою вечера полусредневес Белал Мухаммад проведёт защиту титула против австралийца Джека Деллы Маддалены.

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