«Больше не могу драться». Альдо обратился к Дане Уайту после решения завершить карьеру

Членом Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Жозе Альдо высказался о решении завершить свою профессиональную карьеру после поражения в бою с канадцем Айманном Захаби.

«Дана, спасибо за всё. Не думаю, что во мне ещё что-то остаётся для боев. Дело не только в весогонке, было много других причин. Эта неделя была очень тяжёлой. Когда я попытался согнать вес, моё тело просто говорило мне «нет». Я больше не могу драться», — сказал Альдо после боя.

Королю Рио на данный момент 38 лет. Его рекорд составляет 32 победы (18 досрочно) и 10 поражений. Профессиональную карьеру бразилец начал в 2004 году. В UFC перешёл в 2011-м.

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