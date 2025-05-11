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«Больше не могу драться». Альдо обратился к Дане Уайту после решения завершить карьеру

«Больше не могу драться». Альдо обратился к Дане Уайту после решения завершить карьеру
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Членом Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) бразилец Жозе Альдо высказался о решении завершить свою профессиональную карьеру после поражения в бою с канадцем Айманном Захаби.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Жозе Альдо — Айманн Захаби (W)
11 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Окончено
UD
Айманн Захаби

«Дана, спасибо за всё. Не думаю, что во мне ещё что-то остаётся для боев. Дело не только в весогонке, было много других причин. Эта неделя была очень тяжёлой. Когда я попытался согнать вес, моё тело просто говорило мне «нет». Я больше не могу драться», — сказал Альдо после боя.

Королю Рио на данный момент 38 лет. Его рекорд составляет 32 победы (18 досрочно) и 10 поражений. Профессиональную карьеру бразилец начал в 2004 году. В UFC перешёл в 2011-м.

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