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Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене и потерял чемпионский пояс UFC

Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене и потерял чемпионский пояс UFC
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В ночь на 11 мая в Монреале (Канада) прошёл очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера стал титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад проводил первую защиту титула, а его соперником стал австралиец Джек Делла Маддалена.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей.

После данного боя в активе Мухаммада стало 24 победы и четыре поражения в ММА. Один бой с его участием закончился без результата. У Маддалены — 18 побед и два поражения.

В соглавном бою вечера Валентина Шевченко в титульном поединке одолела Манон Фиоро и защитила чемпионский пояс.

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