Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене и потерял чемпионский пояс UFC

В ночь на 11 мая в Монреале (Канада) прошёл очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера стал титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад проводил первую защиту титула, а его соперником стал австралиец Джек Делла Маддалена.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей.

После данного боя в активе Мухаммада стало 24 победы и четыре поражения в ММА. Один бой с его участием закончился без результата. У Маддалены — 18 побед и два поражения.

В соглавном бою вечера Валентина Шевченко в титульном поединке одолела Манон Фиоро и защитила чемпионский пояс.