Валентина Шевченко обновила рекорд по победам в UFС в наилегчайшем весе

Обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко единогласным решением судей победила второй номер рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро в соглавном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 315.

Таким образом, представительница Кырзызстана сохранила чемпионский пояс UFC и обновила рекорд по победам в промоушене в своём весе. Это её 11-я выигрышный поединок.

Валентине сейчас 37 лет. Она начала свою карьеру как профессиональный боец смешанных единоборств в 2003 году. В её спортивном рекорде значатся 24 победы, четыре поражения и один бой, завершившийся вничью по решению судей.

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