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Валентина Шевченко обновила рекорд по победам в UFС в наилегчайшем весе

Валентина Шевченко обновила рекорд по победам в UFС в наилегчайшем весе
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Обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко единогласным решением судей победила второй номер рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро в соглавном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 315.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Валентина Шевченко (W) — Манон Фиоро
11 мая 2025, воскресенье. 06:45 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Манон Фиоро

Таким образом, представительница Кырзызстана сохранила чемпионский пояс UFC и обновила рекорд по победам в промоушене в своём весе. Это её 11-я выигрышный поединок.

Валентине сейчас 37 лет. Она начала свою карьеру как профессиональный боец смешанных единоборств в 2003 году. В её спортивном рекорде значатся 24 победы, четыре поражения и один бой, завершившийся вничью по решению судей.

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