Сегодня, 11 мая, в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 315, в соглавном бою которого встретились обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и второй номер рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным судейским решением.

После данной победы Шевченко стала шестым бойцом в истории UFC, победившим в 10 титульных боях. Ранее подобное удавалось сделать лишь Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру, Деметриусу Джонсону, Андерсону Силве и Аманде Нуньес.

Напомним, в своём рекорде Шевченко имеет 25 побед, четыре поражения, а один бой был признан судьями ничьей.

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