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Статистика боя Валентина Шевченко — Манон Фиоро: удары, процент точности, судейские записки

Опубликованы судейские записки и статистика боя Валентины Шевченко против Манон Фиоро
Аудио-версия:
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Утром 11 мая в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр» проходит смешанным единоборствам UFC 315. В соглавном бою обладательница чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела бой со вторым номером рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представительницы Кыргызстана единогласным решением судей (48:47, 48:47, 48:47).

После окончания поединка появилась статистика и судейские карточки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с официальными судейскими записками этого противостояния и статистикой поединка.

Фото: UFC

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Валентина нанесла большее количество ударов (156/253 против 121/236), чем француженка. Однако по акцентированным ударом впереди оказалась Фиоро (57/166 против 55/147).

Таким образом, Шевченко сохранила чемпионский пояс UFC.

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