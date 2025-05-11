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Белал Мухаммад уступил титул в первой же защите

Белал Мухаммад уступил титул в первой же защите
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад уступил свой титул в первой же защите, проиграв австралийцу Джеку Делла Маддалене в главном бою на номерном турнире по смешанным единоборствам UFC 315.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Таким образом, теперь Джек Делла стал новым обладателем титула в полусреднем весе.

После этого боя на счету Мухаммада стало 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах, при этом один его бой закончился без результата. У Маддалены теперь 17 побед и два поражения.

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