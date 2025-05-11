Белал Мухаммад уступил титул в первой же защите

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад уступил свой титул в первой же защите, проиграв австралийцу Джеку Делла Маддалене в главном бою на номерном турнире по смешанным единоборствам UFC 315.

Поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Таким образом, теперь Джек Делла стал новым обладателем титула в полусреднем весе.

После этого боя на счету Мухаммада стало 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах, при этом один его бой закончился без результата. У Маддалены теперь 17 побед и два поражения.

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