«Время стать двойным чемпионом!» Махачев отреагировал на исход боя Мухаммад — Маддалена

33-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу австралийца Джека Делла Маддалены в титульном бою с американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Время стать двойным чемпионом! ИншаАллах! Поехали!» — написал Махачев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

Напомним, на счету Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.

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