«Отомщу за Волкановски». Маддалена ответил на вопрос о возможном бое с Исламом Махачевым

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена после победы над американо-палестинцем Белалом Мухаммадом в титульном поединке высказался о возможной встрече в октагоне с 33-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым в случае перехода россиянина в новый дивизион.

«Махачев? Это отличный вызов. Мне такие вызовы нравятся. Он первый номер P4P, я отомщу за Волкановски», — сказал Маддалена после боя.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

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