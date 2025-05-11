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«Отомщу за Волкановски». Маддалена ответил на вопрос о возможном бое с Исламом Махачевым

«Отомщу за Волкановски». Маддалена ответил на вопрос о возможном бое с Исламом Махачевым
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена после победы над американо-палестинцем Белалом Мухаммадом в титульном поединке высказался о возможной встрече в октагоне с 33-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым в случае перехода россиянина в новый дивизион.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Махачев? Это отличный вызов. Мне такие вызовы нравятся. Он первый номер P4P, я отомщу за Волкановски», — сказал Маддалена после боя.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

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