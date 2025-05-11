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Витор Белфорт будет введён в Зал славы UFC

Витор Белфорт будет введён в Зал славы UFC
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48-летний бразильский боец Витор Белфорт, являющийся бывшим бойцом Ultimate Fighting Championship (UFC), будет введён в Зал славы промоушена в 2025 году, о чём сообщили во время турнира UFC 315.

Практически всю свою карьеру Белфорт провёл в UFC (26-14), начав свои выступления в 1996 году и закончив в 2018-м. В возрасте 19 лет в 1997-м он одержал победу в финале турнира UFC 12. Идя на серии из четырёх выигранных поединков в том же 1997-м, на турнире UFC 15 в Японии потерпел первое поражение, уступив легендарному Рэнди Кутюру в претендентском поединке на титул в полутяжёлом весе.

На UFC 46 31 января 2004 года во втором поединке с Кутюром Белфорт одержал победу техническим нокаутом и завоевал свой первый и последний титул UFC, став чемпионом в полутяжёлом весе. В реванше, который прошёл 21 августа 2004-го, Кутюр техническим нокаутом победил и вернул себе титул.

Белфорт — рекордсмен по количеству финишей в первом раунде в истории UFC (13).

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