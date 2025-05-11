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Маддалена: понимал, что выигрываю бой, но решил идти вперёд, за финишем

Маддалена: понимал, что выигрываю бой, но решил идти вперёд, за финишем
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена после победы над американо-палестинцем Белалом Мухаммадом высказался о ходе титульного поединка.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Я так и видел бой, чувствую себя отлично. Он оказывал давление, я знал, что мне нужно с умом работать в стойке, мне стоило быть чётче в ударке, но что есть то есть. Когда дерёшься с таким прессингующим борцом, как Белал, нужно драться с умом. Когда увидел, что осталось 30 секунд, я понимал, что выигрываю бой, но решил идти вперёд, за финишем. Австралия, теперь у нас три чемпиона!» — сказал Джек Делла Маддалена в интервью после боя.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

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