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Махачев обратился к Мухаммаду после его поражения в титульном бою с Маддаленой

Махачев обратился к Мухаммаду после его поражения в титульном бою с Маддаленой
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33-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к Белалу Мухаммаду после его поражения в титульном поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Не опускай голову, чемпион», — написал в социальных сетях Ислам Махачев.

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

Напомним, на счету Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.

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