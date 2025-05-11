Махачев обратился к Мухаммаду после его поражения в титульном бою с Маддаленой

33-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к Белалу Мухаммаду после его поражения в титульном поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Не опускай голову, чемпион», — написал в социальных сетях Ислам Махачев.

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

Напомним, на счету Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.