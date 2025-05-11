Рагозин: Белал танцы танцевал, а соперник вышел злой

33-летний российский самбист и боец смешанных единоборств Михаил Рагозин, представляющий клуб «Архангел Михаил», прокомментировал поражение Белала Мухаммада в поединке с Джеком Делла Маддаленой, в результате чего палестино-американец потерял титул в полусреднем весе.

«Такое ощущение, как будто Белал провёл бой не по своему какому-то плану. Рисунок боя сложился не в его пользу, он начал играть в стойке, заигрываться, пропускать ненужные удары.

Ему нужно было сразу навязать борьбу, бороться, но он, видимо, переоценил свою ударку, недооценил соперника, решил поиграть на его поле. И как результат — устал. К концу уже и борьбу не получилось навязать, и напропускал лишнего.

Мне кажется, ещё Белал чуть был расслабленный, в каком-то звёздном статусе как будто бы выходил на бой, танцы танцевал. А Маддалена, видно, заряженный. Пахал, хороший лагерь прошёл перед боем. Злой вышел. Но я думаю, он недолго будет чемпионом», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.