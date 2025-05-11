Михаил Рагозин поделился прогнозом на возможный бой Махачев — Маддалена

33-летний российский самбист и боец смешанных единоборств Михаил Рагозин, представляющий клуб «Архангел Михаил», поделился ожиданиями от возможного поединка между российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и новоиспечённым обладателем титула в полутяжёлом весе Джеком Делла Маддаленой.

«Для Ислама Маддалена будет удобен, потому что борьба всё-таки у него не уровня Ислама Махачева. И, думаю, если такой бой состоится, Ислам будет фаворитом в этом бою», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

На счету Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.