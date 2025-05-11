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Опубликованы судейские записки боя Жозе Альдо — Айманн Захаби

Опубликованы судейские записки боя Жозе Альдо — Айманн Захаби
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В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, на арене «Белл-центр» прошёл очередной номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 315. В рамках главного карда именитый полулегковес бразилец Жозе Альдо проводил бой с канадцем Айманном Захаби.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Жозе Альдо — Айманн Захаби (W)
11 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Окончено
UD
Айманн Захаби

Бой продлился все три раунда, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Захаби.

После окончания поединка появилась статистика и судейские карточки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с официальными судейскими записками этого противостояния и статистикой поединка.

Жозе после этого поединка объявил о завершении карьеры.

Альдо дебютировал в качестве профессионала в августе 2004 года, а в UFC — в 2011 году. Он имеет в своём профессиональном рекорде 32 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 10 поражений.

Айманну Захаби 37 лет. На профессиональном уровне ливано-канадец дебютировал в ноябре 2012 года, а в UFC — в 2017 году. В своём рекорде Айманн имеет 13 побед и два поражения.

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