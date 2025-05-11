Опубликованы судейские записки поединка между Мухаммадом и Маддаленой

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного боя турнира UFC 315, в котором американо-палестинский боец Белал Мухаммад защищал титул в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены и проиграл.

Фото: UFC

Согласно этим записям Белал забрал только два раунда из пяти в титульном поединке — два арбитра присудили ему победу в первом раунде, и сразу все три судьи отдали Мухаммаду четвёртый раунд. Во всех остальных отрезках доминировал новый австралийский чемпион, одержав единогласную победу (47-48; 46:49; 47:47).

Теперь на счету Маддалены 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.