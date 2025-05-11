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Опубликованы судейские записки поединка между Мухаммадом и Маддаленой

Опубликованы судейские записки поединка между Мухаммадом и Маддаленой
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного боя турнира UFC 315, в котором американо-палестинский боец Белал Мухаммад защищал титул в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены и проиграл.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Фото: UFC

Согласно этим записям Белал забрал только два раунда из пяти в титульном поединке — два арбитра присудили ему победу в первом раунде, и сразу все три судьи отдали Мухаммаду четвёртый раунд. Во всех остальных отрезках доминировал новый австралийский чемпион, одержав единогласную победу (47-48; 46:49; 47:47).

Теперь на счету Маддалены 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.

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