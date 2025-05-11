Двалишвили поздравил Маддалену с победой над Мухаммадом

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили прокомментировал победу Джека Делла Маддалены в поединке с Белалом Мухаммадом, в результате чего австралиец завоевал титул в полусреднем весе.

«Какой отличный бой. Вау! Джек Делла Маддалена, мои поздравления», — написал Мераб Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

Ожидается, что в следующем поединке Маддалена может встретиться с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.