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Двалишвили поздравил Маддалену с победой над Мухаммадом

Двалишвили поздравил Маддалену с победой над Мухаммадом
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили прокомментировал победу Джека Делла Маддалены в поединке с Белалом Мухаммадом, в результате чего австралиец завоевал титул в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Какой отличный бой. Вау! Джек Делла Маддалена, мои поздравления», — написал Мераб Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

Ожидается, что в следующем поединке Маддалена может встретиться с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

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