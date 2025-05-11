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Белал Мухаммад потерпел первое поражение за шесть лет

Белал Мухаммад потерпел первое поражение за шесть лет
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Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад потерпел первое поражение за шесть лет, проиграв в главном поединке на турнире UFC 315 австралийскому бойцу Джеку Делла Маддалене.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

В последний раз Мухаммад проигрывал 19 января 2019 года в поединке с Джеффом Нилом на UFC Fight Night в Бруклине. Тот бой длился все три раунда, а вердикт выносили судьи — единогласное решение и победа Джеффа. Затем Мухаммад одержал 10 побед кряду, восемь из которых единогласно отдали арбитры, один бой закончился удушающим приёмом, а ещё один — техническим нокаутом.

Также был поединок с Леоном Эдвардсом, который признан несостоявшимся после тычка со стороны Леона.

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