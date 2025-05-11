Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад потерпел первое поражение за шесть лет, проиграв в главном поединке на турнире UFC 315 австралийскому бойцу Джеку Делла Маддалене.

В последний раз Мухаммад проигрывал 19 января 2019 года в поединке с Джеффом Нилом на UFC Fight Night в Бруклине. Тот бой длился все три раунда, а вердикт выносили судьи — единогласное решение и победа Джеффа. Затем Мухаммад одержал 10 побед кряду, восемь из которых единогласно отдали арбитры, один бой закончился удушающим приёмом, а ещё один — техническим нокаутом.

Также был поединок с Леоном Эдвардсом, который признан несостоявшимся после тычка со стороны Леона.