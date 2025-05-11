«На следующей неделе». В UFC рассказали, когда объявят главное событие турнира UFC 317

Исполнительный директор UFC Дэйв Шоу заявил на пресс-конференции после турнира UFC 315, что в ближайшую неделю ожидается объявление о том, какой бой станет главным событием турнира UFC 317.

Напомним, ранее бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия подтвердил в интервью на телеканале El Hormiguero, что он проведёт следующий поединок 28 июня на UFC 317 или против чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, или против бразильца Чарльза Оливейры.

Сообщалось, что в рамках турнира состоится бой, в котором встретятся чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа с экс-претендентом на титул Каем Кара-Франсом, однако не ожидается, что именно этот бой станет главным на турнире.

Примечательно, что Махачев, по неподтверждённой информации, намеревается провести бой с Джеком Делла Маддаленой за титул в среднем весе, однако вероятность того, что Маддалена будет готов выступить на турнире 28 июня, крайне низка. При этом Махачев не собирается отказываться от титула в лёгком весе.