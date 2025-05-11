Валентина Шевченко в восьмой раз в карьере защитила титул UFC

37-летняя представительница Кыргызстана и чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела восьмую успешную титульную защиту в промоушене после того, как победила второй номер рейтинга UFC в категории до 57 кг Манон Фиоро на турнире UFC 315, прошедшем в ночь на 11 мая в Монреале (Канада).

Свой первый пояс в наилегчайшем весе Шевченко завоевала в 2018 году, победив польскую атлетку Йоанну Енджейчик. Этот титул она проносила до 2022 года, проведя семь подряд защит. В 2023-м проиграла чемпионство мексиканке Алексе Грассо. Затем провела ещё два поединка с Алексой — первый завершился ничьей, а во втором победила и вернула себе пояс.