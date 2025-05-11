Хамзин рассказал, за счёт чего Махачев победит Маддалену в чемпионском бою

Боец команды «Архангел Михаил», выступающий в Karate Combat, Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от возможного поединка между российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и новоиспечённым обладателем титула в полутяжёлом весе Джеком Делла Маддаленой.

«Маддалена хорош, навязал свою работу, отличный бокс. Я думал, что Белал затаскает Маддалену, если не пропустит удар, но Маддалена сделал хорошую работу.

Нас ждёт отличное противостояние — Ислам против Маддалены. Думаю, Ислам навяжет свой бой и заберёт победу. Маддалена не сможет остановить прессинг и борьбу Махачева», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

На счету Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.