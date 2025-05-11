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Хамзин рассказал, за счёт чего Махачев победит Маддалену в чемпионском бою

Хамзин рассказал, за счёт чего Махачев победит Маддалену в чемпионском бою
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Боец команды «Архангел Михаил», выступающий в Karate Combat, Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от возможного поединка между российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и новоиспечённым обладателем титула в полутяжёлом весе Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Маддалена хорош, навязал свою работу, отличный бокс. Я думал, что Белал затаскает Маддалену, если не пропустит удар, но Маддалена сделал хорошую работу.

Нас ждёт отличное противостояние — Ислам против Маддалены. Думаю, Ислам навяжет свой бой и заберёт победу. Маддалена не сможет остановить прессинг и борьбу Махачева», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

На счету Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.

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