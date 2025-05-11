«Легенда». Экс-чемпион UFC отреагировал на завершение карьеры Жозе Альдо

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй отреагировал на объявление о завершении карьеры членом Зала славы промоушена и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Жозе Альдо.

«Жозе Альдо — легенда. Уважение одному из величайших», — написал Холлоуэй в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ночь на 11 мая Альдо провёл поединок против канадца Айманна Захаби, который продлился все три раунда. Захаби победил единогласным судейским решением.

Королю Рио на данный момент 38 лет. Его рекорд составляет 32 победы (18 досрочно) и 10 поражений. Профессиональную карьеру бразилец начал в 2004 году. В UFC перешёл в 2011-м.