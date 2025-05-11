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«Легенда». Экс-чемпион UFC отреагировал на завершение карьеры Жозе Альдо

«Легенда». Экс-чемпион UFC отреагировал на завершение карьеры Жозе Альдо
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй отреагировал на объявление о завершении карьеры членом Зала славы промоушена и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Жозе Альдо.

«Жозе Альдо — легенда. Уважение одному из величайших», — написал Холлоуэй в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ночь на 11 мая Альдо провёл поединок против канадца Айманна Захаби, который продлился все три раунда. Захаби победил единогласным судейским решением.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Жозе Альдо — Айманн Захаби (W)
11 мая 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Окончено
UD
Айманн Захаби

Королю Рио на данный момент 38 лет. Его рекорд составляет 32 победы (18 досрочно) и 10 поражений. Профессиональную карьеру бразилец начал в 2004 году. В UFC перешёл в 2011-м.

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