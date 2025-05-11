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Результаты турнира UFC 315

Результаты турнира UFC 315
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В ночь на 11 мая в Монреале (Канада) прошёл очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера стал титульный бой в полусреднем весе — Белал Мухаммад проводил первую защиту титула и проиграл австралийцу Джеку Делла Маддалене. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными итогами турнира.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

Белал Мухаммад проиграл судейским решением Джеку Делла Маддалене.
Валентина Шевченко выиграла судейским решением у Манон Фиоро.
Жозе Альдо проиграл судейским решением Айманну Захаби.
Наталия Силва единогласно победила Алексу Грассо.

Майк Мэлотт нокаутировал Чарли Радтке.
Джессика Андраде после удушающего приёма проиграла Жасмин Ясудавичюс.
Модестас Букаускас раздельным решением выиграл у Иона Куцелабы.
Навахо Стирлинг единогласным решением победил Ивана Эрслана.
Марк-Андре Баррио нокаутировал Бруно Силву.
Даниэль Сантос единогласным решением выиграл у Чон Ён Ли.
Брэд Катона нокаутом проиграл Бекзату Алмахану.

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