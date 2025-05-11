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Названы лучший бой и выступления турнира UFC 315

Названы лучший бой и выступления турнира UFC 315
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, какой поединок и выступления стали лучшими по итогам турнира UFC 315, который прошёл в ночь на 11 мая в Монреале, Канада.

Лучший бой и выступления на турнире UFC 315:

Лучшим поединком признана схватка Белала Мухаммада и Джека Делла Маддалены — бонус в $ 50 тыс.

Лучшие выступления: Жасмин Ясудавичюс и Марк-Андре Баррио — $ 50 тыс.

Ясудавичюс победила Джессику Андраде удушающим приёмом в первом раунде, а Баррио нокаутировал Бруно Силву также в начальном отрезке поединка. Мухаммад проиграл свой титул единогласным решением судей.

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