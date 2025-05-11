«Настанет и моё время». Рахмонов обратился к Делла Маддалене

Топовый и непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал победу Джека Делла Маддалены в поединке с Белалом Мухаммадом, в результате чего австралиец завоевал титул в полусреднем весе.
«Поздравляю Джека Делла Маддалену. Это было великолепное выступление после долгого простоя и травм. Ты же знаешь, что я настоящий вызов в полусреднем весе. Рано или поздно придёт и моё время», — написал Рахмонов в соцсетях.
Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Делла Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.
Ожидается, что в следующем поединке Делла Маддалена может встретиться с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.