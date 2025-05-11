Результаты шоу WWE Backlash: появление дебютанта и титульный бой Джона Сины

В ночь с 10 на 11 мая в Сент-Луисе, штат Миссури, состоялось очередное крупное шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием Backlash. Мероприятие прошло на стадионе «Энтерпрайз-центр», на котором проводит свои домашние матчи клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз». Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шоу.

WWE Backlash 2025. Результаты шоу:

1. Джон Сина защитил титул Неоспоримого чемпиона WWE, победив Рэнди Ортона. В концовке матча Р-Труф выбежал на ринг и помешал Рэнди провести фирменный «пант кик» на Сине, после чем сам Труф получил коронный «РКО». Это позволило Джону провести запрещённый удар между ног Ортону и затем атаковать титулом по голове, после чего удержать.

2. Гюнтер благодаря фирменному «слипперу» одержал победу над Пэтом Маккафи.

Фото: Georgiana Dallas/Getty Images

3. Доминик Мистерио защитил титул Интерконтинентального чемпиона в поединке с Пентой. В поединок вмешивались участники группировки «Судный день», но повлиял на исход боя Эль Гранде Американо, ударивший Пенту лбом с вставленной стальной пластиной под маску, после чего Мистерио провёл фирменный «фрог сплэш» и победил.

Фото: wwe.com

4. Лайра Валькирия защитила титул Интерконтинентальной женской чемпионки, одержав победу сворачиванием над Бекки Линч. После матча Линч избила Валькирию.

Фото: wwe.com

5. Джейкоб Фату победил в четырёхстороннем поединке против Эл Эй Найта, Дэмиена Приста и Дрю Макинтайра, сохранив титул чемпиона США. В конце матча брат Фату Соло Сикоа появился у ринга, а чуть позже свой дебют в WWE совершил Джефф Кобб, атаковав Найта. Кобб до этого выступал в Японии.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com