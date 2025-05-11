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«Хорошая тренировка перед Исламом». Делла Маддалена — о бое с Мухаммадом

«Хорошая тренировка перед Исламом». Делла Маддалена — о бое с Мухаммадом
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена ответил российскому бойцу, чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву после победы в титульном поединке с Белалом Мухаммадом.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Это была хорошая тренировка перед Исламом Махачевым. Это было только начало моего пути. Махачев сказал оставить его пояс чистым? Приди и забери», — сказал Джек Делла Маддалена на пресс-конференции после боя.

Напомним, ранее Махачев заявил, что решение о своём следующем шаге в карьере сделает после завершения боя Делла Маддалены и Мухаммада. По слухам, россиянин намерен перейти в полусредний вес, чтобы стать чемпионом в новом дивизионе.

Напомним, на счету Делла Маддалены теперь 17 побед и два поражения. Австралиец может стать следующим соперником Махачева.

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