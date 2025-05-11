Дана Уайт рассказал о травмах, которые получил Мухаммад в бою с Делла Маддаленой

Президент UFC Дана Уайт объяснил, какие травмы получил американо-палестинский боец Белал Мухаммад в титульном поединке с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой.

«Какая битва! Сломанный нос, орбитальная кость и разорванная губа. Уважение», — написал в соцсетях Дана Уайт.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Делла Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

Ожидается, что в следующем поединке Делла Маддалена может встретиться с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.