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Дана Уайт рассказал о травмах, которые получил Мухаммад в бою с Делла Маддаленой

Дана Уайт рассказал о травмах, которые получил Мухаммад в бою с Делла Маддаленой
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, какие травмы получил американо-палестинский боец Белал Мухаммад в титульном поединке с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Какая битва! Сломанный нос, орбитальная кость и разорванная губа. Уважение», — написал в соцсетях Дана Уайт.

Напомним, поединок между американо-палестинцем и австралийцем продлился все пять раундов и завершился победой Делла Маддалены единогласным решением судей. Теперь на счету нового чемпиона 17 побед и два поражения в карьере.

Ожидается, что в следующем поединке Делла Маддалена может встретиться с россиянином, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

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